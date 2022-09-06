Россиянка в самолете ударила ребенка из Украины из-за подушки с «русским военным кораблем» 22 6.09.2022, 12:06

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После этого скандалистка притворилась спящей.

В самолете Вена – Валенсия неадекватная россиянка ударила девочку из Украины. Мама пострадавшей украинки написала заявление в полицию. Что стало причиной инцидента, точно неизвестно, но возможно приступ агрессии у гражданки РФ вызвала подушка с вышитым военнослужащим ВСУ и русским военным кораблем, которая была у ребенка.

О том, что произошло, рассказала в Facebook мама девочки - киевлянка по имени Роксолана.

Женщина летела из Австрии в Испанию. Когда дочка выходила в уборную на борту самолета, то получила от россиянки удар ладонью в спину.

«Селена хочет в туалет, складывает столик, с сиденья перед ней продвигается рука в наш ряд, замахивается и дает ей оплеуху, которая пришлась по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю, что произошло, поворачиваюсь к Селене. Она выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось, и что ей очень неприятно. Испуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди – дамочка лет 50-ти с закрытыми глазами, вроде спит», – написала украинка.

Пока дочь была в уборной, Роксолана решила провести эксперимент. Она разложила и сложила столик перед сиденьем Селены, якобы имитируя возвращение ребенка на место. В это время там, где должна была стоять девочка, появилась рука и «смачно замахнулась». На этот раз «удар» пришелся по воздуху.

Украинка обратилась к соседке на английском языке с просьбой объяснить свои действия. 50-летняя россиянка игнорировала Роксолану и продолжала делать вид, что спит. Тогда украинка позвала бортпроводника для разрешения конфликтной ситуации. Агрессивная пассажирка сразу не отреагировала и на него, однако тот не сдавался.

«Мадам не выдерживает, поворачивается ко мне и говорит: "Женщина, ваши дети невоспитанные!» (по-русски, – ред.). Дальше она несет чепуху, я не вижу места для диалога и снова на английском говорю, что разговор завершен», - написала украинка.

На этом странное поведение россиянки не закончилось. После посадки бортпроводник обратился к женщине на английском языке с просьбой собрать свои вещи и покинуть самолет первой. Тогда россиянка повернулась к украинке и попросила перевести слова бортпроводника.

«Дальше было 5 минут жалобных попыток извиниться, просьбы «решить между нами», пока возмущенные пассажиры, которым все еще приходилось оставаться на местах, громко не выразили свое возмущение. Мадам вышла. За ней попросили выйти меня с детьми. Нас эскортировали отдельно от мадам, собрали данные и показания, инструктировали по дальнейшим действиям», – прокомментировала Роксолана.

Киевлянка обратились за медицинским обследованием ребенка и подала заявление в полицию относительно инцидента.

«У Селены признаков физических травм, к счастью, не обнаружено. Вместо этого, несомненно, имел место вред, причиненный ее психическому состоянию», – резюмировала женщина.

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