Экономист: Уровень бедности в Беларуси будет расти 7 6.09.2022, 12:08

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Правительство не в состоянии эффективно пересматривать механизмы поддержки населения.

В Беларуси усиливаются риски увеличения уровня бедности. Самые уязвимые — семьи с детьми, люди с инвалидностью и безработные. «Времени на то, чтобы уйти с траектории обнищания населения, у Беларуси остается немного», — такое мнение высказал экономист Олег Мазоль в бюллетене «Экспертный взгляд» BEROC (Киев).

Правительство не в состоянии эффективно пересматривать механизмы поддержки населения

Основными рисками научный сотрудник BEROC (Киев) Олег Мазоль называет превышение числа уволенных над количеством нанятых. В последние месяцы разница между ними была в 15−30% в зависимости от месяца. Второй риск — ухудшение структуры занятости в сторону людей с более низкой зарплатой. Это связано в первую очередь с релокацией высокооплачиваемых работников. Так, в первом полугодии в IT количество уволенных в 4 раза превысило число принятых на работу. Третий фактор — снижение доступности социальных услуг.

Усиливать эти риски будет искажение статистики и сокрытие данных о положении дел, считает экономит. Как пример он приводит разницу в подходах к определению уровня бедности. Если, по данным Белстата, 2009−2019 годах уровень абсолютной бедности составлял 5−7% населения страны, то подсчеты по методике Всемирного банка показывали уровень в 31%. Косвенно на значительный уровень бедности указывает то, что на питание белорусские семьи тратят около 40% потребительских расходов.

— Вследствие занижения реального уровня бедности в стране правительство оказывается не в состоянии эффективно пересматривать применяемые механизмы поддержки населения, находящегося за чертой бедности, и утрачивает стимулы к поиску более эффективных инструментов экономической политики, — объясняет Олег Мазоль.

Самые уязвимые — семьи с детьми, безработные и люди с инвалидностью

Больше всего, по мнению экономиста, риску бедности подвержены семьи с детьми, граждане с инвалидностью и безработные. В 2020 году 10,3% семей с детьми имели доход ниже бюджета прожиточного минимума (меньше 250 рублей на человека). В то же время снижается уровень социальной поддержки для таких семей. При том, что с 2016 по 2020 год расходы государства на такую поддержку выросли с 1,88 млрд рублей до 2,42 млрд рублей, число детей, получающих пособия сократилось с 30,2% до 24,9%.

В Беларуси больше 500 тысяч человек нуждаются в поддержке в связи с инвалидностью. Однако уровень государственных расходов на их поддержку остается низким, пишет Олег Мазоль. Например, помощь на оздоровление для этой категории людей упала с 1,5 млн рублей в 2016 году до 0,9 млн рублей в 2020-м. На выплату государственной адресной социальной помощи в 2020 году выделили 112,4 млн рублей. Из них семьям, имеющим детей с инвалидностью, было направлено только 0,4 млн рублей.

Низкий уровень поддержки остается и для людей, потерявших работу. Максимальный размер пособия по безработице в Беларуси на 45% ниже бюджета прожиточного минимума. Потерявшим работу и состоящим на учете платят 8−22 евро в месяц. А тех, кто не стоит на учете, власти обременяют дополнительными финансовыми обязательствами.

— В Польше уровень пособия по безработице составляет 139−210 долларов в месяц, в Литве — не менее 120 евро, в Латвии — 25−65% средней заработной платы гражданина за последние 12 месяцев, — сравнивает экономист.

В рамках существующей модели, отмечает эксперт, перспективы снижения уровня бедности не просматриваются.

— Если характеризовать общие результаты применения финансовой поддержки населения, то несмотря на увеличение в 2016—2020 годах социальных выплат населению с 12,8 млрд рублей до 19,4 млрд рублей, ожидаемого роста социальной поддержки населению не произошло, — отмечает эксперт. — Доля социальных выплат в суммарных денежных доходах населения сократилась на 0,4 процентных пункта, доля социальных выплат в ВВП — на 0,3 процентных пункта. Как следствие, доля государственной поддержки в различных формах (трансферты населению) в совокупных доходах населения сократилась с 24,2% до 23,1%. Об эффективности мер социальной поддержки можно делать вывод и из того, что в структуре адресной социальной помощи около половины всех выплат (49,8%) представляет пособие на приобретение подгузников.

На низкий уровень поддержки населения указывает разница в данных по безработице. Если в органах по труду и занятости в 2020 году таких насчитывалось всего 7,2 тысячи человек, то фактически безработными были 206,2 тысячи человек.

Уровень бедности в стране будет расти

Планы правительства существенно нарастить экспорт в Россию и Китай не реализуются, считает экономист, значит, отечественные компании со снижением спроса будут активнее увольнять работников либо сокращать рабочий день или зарплату. Это скажется на росте явной и скрытой безработицы. Усиливать ее будет миграция работников с высокими доходами, так как это приведет к сокращению общего уровня доходов населения и платежеспособного спроса.

— Выход из подобной ситуации может быть только один: прекращение политических репрессий, прекращение поддержки белорусским режимом военной агрессии России против Украины, начало диалога внутри белорусского общества. В противном случае обнищание белорусов продолжится, и в следующем году мы увидим дальнейший рост бедности. Времени на то, чтобы уйти с траектории обнищания населения, у Беларуси остается немного, — заключает экономист.

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