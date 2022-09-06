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ВСУ продвинулись в Луганской области и взяли новый плацдарм

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  • 6.09.2022, 12:36
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ВСУ продвинулись в Луганской области и взяли новый плацдарм

Огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовались захватчиками.

Защитники Украины продвинулись на несколько сотен метров вглубь Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

- Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Были отбиты атаки и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники, - сказал он.

Гайдай добавил, что огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовали захватчики в своих целях.

- Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время, мы услышим еще хорошие новости от наших защитников, - сообщил глава ОВА.

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