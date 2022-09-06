ВСУ продвинулись в Луганской области и взяли новый плацдарм 4 6.09.2022, 12:36

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Огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовались захватчиками.

Защитники Украины продвинулись на несколько сотен метров вглубь Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

- Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Были отбиты атаки и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники, - сказал он.

Гайдай добавил, что огромное количество взрывов произошло на территории зданий, которые использовали захватчики в своих целях.

- Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время, мы услышим еще хорошие новости от наших защитников, - сообщил глава ОВА.

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