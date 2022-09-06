Какая погода ждет белорусов на неделе 6.09.2022, 13:05

Прогноз погоды на 7-9 сентября.

7 сентября погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, утром и днем по северу страны скажется влияние атмосферного фронта, пишет pogoda.by.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами по стране ожидаются заморозки 0, -2°С; максимальная температура воздуха днем +12..+18°С, по югу Беларуси до +20°С. Атмосферное давление будет падать.

8 сентября ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер северный с переходом на восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, в отдельных районах респубилики ожидаются заморозки 0, -3°С; максимальная температура днем +13..+20°С, в юго-западных районах страны до +22°С.

9 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по юго-западу страны скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь утром и днем по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу республики, местами по стране ожидаются заморозки 0, -3°С; температура воздуха днем +13..+20°С.

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