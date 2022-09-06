Рашист Иван Охлобыстин приехал в оккупированный Донецк 9 6.09.2022, 13:16

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Иван Охлобыстин

На улицах «ДНР» он засветился в военной одежде.

Российский актер Иван Охлобыстин, который вместе с женой планировал ехать в Украину воевать за Россию, посетил оккупированный Донецк.

На улицах «ДНР» он засветился в военной одежде. Актер, поддержавший войну против нашей страны, фотографировался с оккупантами и даже проехался в местном троллейбусе, передает УНИАН.

«Иван Иванович приехал. Охлобыстин всегда поддерживал нашу борьбу. С самого начала. Он для Донбасса свой, в отличии от многих прочих мимикрирующих. Он часть нашего открытого русского космоса», - пишут пропагандистские Telegram-каналы.

Отметим, ранее писатель Александр Никонов рассказал, что (Охлобыстин позвонил ему в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что будет воевать против Украины https://charter97.org/ru/news/2022/4/21/464423/). Скандальный актер верит в то, что Россия победит в этой войне.

Кроме того, Охлобыстин отметил, что с ним на фронт едет его 50-летняя жена. Но перед тем, как отправиться на войну, он сделает стоматологическую операцию. По его словам, его на войне если и не убьют, то могут покалечить, поэтому ему нужны здоровые зубы, чтобы хоть жевать самостоятельно.

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