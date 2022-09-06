«Все идет к тому, чтобы историческая победа была именно за белорусами» 6.09.2022, 13:28

Фото: onliner.by

Протестующие в 2020 году сделали очень важную вещь.

Социолог Григорий Юдин рассказал о том, что нынешние события в Украине являются очередной фазой распада СССР, а также о белорусской «игре» на выносливость.

– Да, события в Беларуси, действительно, были одним из элементов этого процесса, но я не думаю, что они его ускорили, – говорит социолог Григорий Юдин в эфире ютуб-канала «ЛАМПА», отвечая на вопрос, стали ли события в Беларуси 2020 года еще одним элементом распада советской империи. – Мне кажется, к 2020 году было уже более-менее понятно, что война неизбежна.

А то, что произошло в Беларуси – это точно такая же логическая часть процесса распада, как и то, что мы наблюдаем сейчас.

Нельзя сказать, что все предопределено, но при распаде империи отдельные периферийные территории всегда требуют независимости, суверенитета и право самостоятельно определять свою жизнь. А империи часто не соглашаются.

Но белорусы в 2020 году сделали очень важную вещь, которую, к сожалению, не удалось сделать россиянам – они спасли будущее страны. У россиян сейчас нет такой ситуации, и это будет колоссальной проблемой для России, а для Беларуси – нет.

То есть, в некоторым смысле был достигнут гораздо более важный результат, чем просто перехват власти.

В любом случае, Беларусь, безусловно, движется к тому, чтобы историческая победа была именно за белорусами, так как они сделали очень многое, чтобы их страна была самостоятельной.

Правда, нужно понимать, что сейчас это игра, которая требует очень большой исторической выносливости.

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