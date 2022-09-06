Газпром: конвульсии беспомощной пропаганды Александр Коваленко

6.09.2022, 13:33

Жалкое зрелище.

Газпром выпустил ролик под названием «А зима будет большая!», в попытке запугать Европу отключением газа. Однако, как и сам текст песни, сопровождающей данный ролик, безграмотный даже в своем названии, этот устрашающий финт Газпрома не более чем лихорадочная попытка вымогателя вселить страх.

Не знаю, сколько Газпром отмыл денег на съемках этого выкидыша пропаганды, но факт в том, что когда тот был опубликован и распространен в сети, подземный газовые хранилища стран ЕС заполнились на более чем 80%.

Что самое смешное, заполняемость ПХГ ЕС на 80% это даже больше, чем было на момент начала отопительного сезона в Европе в октябре 2021 года. То есть, по состоянию на начало сентября, Европа обеспечила себя запасами газа больше чем год назад.

Так, собственно, вопрос, Европа замерзнет?

Только в больном и зазомбированном сознании можно себе представить замерзающую Европу при нынешних условиях. Тем более, что в запасе у ЕС есть еще полтора месяца в течение которых заполняемость ПХГ может достигнуть 90%. Но потребителей информационного фаст-фуда будут кормить именно таким нарративом – Европа замерзнет без российского газа!

В 2021 году в цикле своих материалов посвященных российскому энергетическому шантажу Европы я отмечал, что попытка Москвы посредством газового террора заставить ЕС ускорить сертификацию «Северного потока-2» и инициировать снятие с него ограничений согласно энергетических директив ЕС заранее обречена на фиаско.

Тактика, которую использовала Россия для реализации своего плана по шантажу ЕС, могла показаться гениальной только ей. Во-первых, Россия прекратила закачку природного газа в крупнейшие подземные хранилища газа, размещенные в Германии, Нидерландах и Австрии и являющиеся при этом собственностью дочерних компаний «Газпрома» в Европе. Во-вторых Россия отказалась заключать с европейскими заказчиками короткосрочные и среднесрочные контракты на поставки газа, сохранив обязательства выполнения долгосрочных контрактов.

Таким образом, при наличии полупустых ПХГ и обвале поставок газа почти на 50%, с учетом поставок исключительно согласно долгосрочных контрактов Россия и создала энергетический коллапс в Европе, что и спровоцировало рост цен на газ более чем по $1 тыс за 1 тыс кубометров.

Однако, по мере того как Россия продолжала придерживаться своего сценария, Европа не сидела сложа руки и искала замену российскому газу.

В первую очередь кризис помогла смягчить Норвегия. В ноябре 2021 года экспорт российского газа в Европу составлял 322 млн кубометров в сутки, в то время как Норвегия его нарастила до 331 млн кубометров в сутки.

А в первые дни января 2022 года о поставки СПГ из США в Европу уже шли объемом 250 млн кубометров в сутки, а в пиковые моменты доходили до 280 млн кубометров в сутки, что было больше осуществляемых в те дни поставок газа из России.

Основываясь именно на этих данных, я сделал вывод о тотальном поражении России в энергетической войне против ЕС и ее энергетический шантаж попросту зашел в тупик.

Россия уже тогда теряла часть рынка ЕС. Россия окончательно испортила себе репутацию надежного поставщика энергоресурсов. Россия вынуждена была поставлять в Европу вдвое меньше газа, чем обычно, при этом выполняя ценовые обязательства долгосрочных контрактов, в которых средняя цена за 1 тым кубометров установлена – $250. И, что самое главное, Россия простимулировала Европу искать замену ее сырью у других поставщиков.

Что важно, если к энергетическому шантажу 2021-2022 ЕС не был готов, то к 2023 он стал готовится соответствующе. В частности, нарастил поставки СПГ и открыл свой рынок для новых поставщиков. И результат этой подготовки мы можем видеть прямо сейчас.

Его видят и в России. В Газпроме прекрасно понимают, что они проиграли, а начатая ими же игра лишь принесет стране колоссальные убытки, в условиях санкции которые можно расценить с выстрелом в голову. Но лемминги не могут по-другому. Они умеют лишь рефлексировать на давно уже себя изжившие символы – холодную зиму и замерзшую Европу.

Жалкое зрелище.

Александр Коваленко site.ua

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