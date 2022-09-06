Белоруска бросила должность начальницы ЖЭУ в провинции и теперь водит фуру по Европе

Белоруска бросила должность начальницы ЖЭУ в провинции и теперь водит фуру по Европе8
- 6.09.2022, 13:43
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В дальнейших планах – покорить Америку.
Белоруска Ольга Грыцык три года развозит мясо на рефрижераторе по европейским городкам. За это время она построила дом, посмотрела страны и как там живут люди. А до этого работала в коммунальной службе в Жлобине и даже не думала, что когда-то вырвется из провинциальной рутины. А все благодаря тому, что встретила любовь, пишет tochka.by.
Напарники
Девушка работает не одна, а с мужем. Он дальнобойщик со стажем. Познакомились на дискотеке и вместе уже семь лет.
Ольга попросила взять ее с собой в рейс на Челябинск, чтобы одной не грустить в разлуке. Будущий муж скептически воспринял просьбу, но все же согласился. В рейсе чувства прошли испытание.
«Вернулись домой, и Юра сделал мне предложение», – вспоминает Ольга.
Решили ездить вместе и дальше. Права у девушки были только на категорию «В», отучилась еще на «С» и «Е». В группе была единственной девушкой. Мужчины не могли поверить: девушка на фуре – оксюморон в их словаре. Сдала на права Ольга с первого раза.
Дом на колесах
Работодатель находится в Дании. Добираются туда супруги на своем автомобиле. Принимают грузовик и пару месяцев колесят на нем по Европе. Первый совместный рейс из-за пандемии с карантинами растянулся на долгих четыре месяца.
Фура – DAF. Если ходовые качества грузовика еще можно оспорить, то для быта однозначно он очень удобный: два спальных места, есть кондиционер, мультиварка, газовая плитка, кофеварка, электрический чайник.
Ольга готовит домашнюю еду. В выходные заходят в кафе. На платных стоянках обычно можно заказать недорогие и сытные обеды. Скажем, если 15 евро стоит стоянка, то большой бокс еды, которого хватает на двоих, обходится в 10 евро сверху.
День за днем
Водитель в Европе только доставляет груз. При любой неполадке дальнобойщики звонят в офис, и сервисная служба тут же мчится на помощь – заменить колесо или провести небольшой ремонт.
«Юра – водитель старой закалки, по России катался 15 лет. Всегда проверяет колеса перед рейсом. Сверяет маршрут, на какую стоянку лучше заехать», – рассказывает Ольга.
Смена каждого водителя длится девять часов в сутки. Дольше ехать нельзя. Штраф – 2 000 евро.
На проблемных парковках, а также в ночном пути руль берет Юрий. Как и на сложных горных серпантинах. Когда в австрийских горах начался сильный снегопад, супруги повисли в подъеме – загруженная фура буксовала и не могла сдвинуться с места. Дорожные рабочие обсыпали песком дорогу впереди, а сзади толкал трактор.
Земля кочевников
Не все дальнобойщики могут по-настоящему насладиться своими дорожными путешествиями – проезжают страны транзитом.
Ольга и Юрий привозят мороженое мясо даже в самые маленькие европейские городки. Видят не только туристические места, но и настоящий местный колорит. Правда, есть в этом и недостаток: нужно крутиться по узким улочкам.
«Белье, что сушится на балконах, почти цепляем зеркалами заднего вида», – уточняет Ольга.
Обратно в офис девушка никак не хочет. Ей нравится кочевая жизнь. Когда картинка за окном меняется каждую минуту. Океан сменяют горы. И бесконечная романтика: этот Новый год супруги встретили в Австрии, прямо в кабине фуры накрыли праздничный стол, а День рождения Ольги справили на побережье Адриатического моря.
Да и платят хорошо. За два с половиной года Ольга и Юрий построили дом в Жлобине. У нас так быстро не смогли бы накопить нужную сумму.
Супруги объездили всю Европу, хотят дальше покорять мир – попасть в Америку. И на всякий исправно подают заявки на грин-карту. За мужем Ольга хоть на край света.