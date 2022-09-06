Белоруска бросила должность начальницы ЖЭУ в провинции и теперь водит фуру по Европе 8 6.09.2022, 13:43

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В дальнейших планах – покорить Америку.

Белоруска Ольга Грыцык три года развозит мясо на рефрижераторе по европейским городкам. За это время она построила дом, посмотрела страны и как там живут люди. А до этого работала в коммунальной службе в Жлобине и даже не думала, что когда-то вырвется из провинциальной рутины. А все благодаря тому, что встретила любовь, пишет tochka.by.

Напарники

Девушка работает не одна, а с мужем. Он дальнобойщик со стажем. Познакомились на дискотеке и вместе уже семь лет.

Ольга попросила взять ее с собой в рейс на Челябинск, чтобы одной не грустить в разлуке. Будущий муж скептически воспринял просьбу, но все же согласился. В рейсе чувства прошли испытание.

«Вернулись домой, и Юра сделал мне предложение», – вспоминает Ольга.

Решили ездить вместе и дальше. Права у девушки были только на категорию «В», отучилась еще на «С» и «Е». В группе была единственной девушкой. Мужчины не могли поверить: девушка на фуре – оксюморон в их словаре. Сдала на права Ольга с первого раза.

Дом на колесах

Работодатель находится в Дании. Добираются туда супруги на своем автомобиле. Принимают грузовик и пару месяцев колесят на нем по Европе. Первый совместный рейс из-за пандемии с карантинами растянулся на долгих четыре месяца.

Фура – DAF. Если ходовые качества грузовика еще можно оспорить, то для быта однозначно он очень удобный: два спальных места, есть кондиционер, мультиварка, газовая плитка, кофеварка, электрический чайник.

Ольга готовит домашнюю еду. В выходные заходят в кафе. На платных стоянках обычно можно заказать недорогие и сытные обеды. Скажем, если 15 евро стоит стоянка, то большой бокс еды, которого хватает на двоих, обходится в 10 евро сверху.

День за днем

Водитель в Европе только доставляет груз. При любой неполадке дальнобойщики звонят в офис, и сервисная служба тут же мчится на помощь – заменить колесо или провести небольшой ремонт.

«Юра – водитель старой закалки, по России катался 15 лет. Всегда проверяет колеса перед рейсом. Сверяет маршрут, на какую стоянку лучше заехать», – рассказывает Ольга.

Смена каждого водителя длится девять часов в сутки. Дольше ехать нельзя. Штраф – 2 000 евро.

На проблемных парковках, а также в ночном пути руль берет Юрий. Как и на сложных горных серпантинах. Когда в австрийских горах начался сильный снегопад, супруги повисли в подъеме – загруженная фура буксовала и не могла сдвинуться с места. Дорожные рабочие обсыпали песком дорогу впереди, а сзади толкал трактор.

Земля кочевников

Не все дальнобойщики могут по-настоящему насладиться своими дорожными путешествиями – проезжают страны транзитом.

Ольга и Юрий привозят мороженое мясо даже в самые маленькие европейские городки. Видят не только туристические места, но и настоящий местный колорит. Правда, есть в этом и недостаток: нужно крутиться по узким улочкам.

«Белье, что сушится на балконах, почти цепляем зеркалами заднего вида», – уточняет Ольга.

Обратно в офис девушка никак не хочет. Ей нравится кочевая жизнь. Когда картинка за окном меняется каждую минуту. Океан сменяют горы. И бесконечная романтика: этот Новый год супруги встретили в Австрии, прямо в кабине фуры накрыли праздничный стол, а День рождения Ольги справили на побережье Адриатического моря.

Да и платят хорошо. За два с половиной года Ольга и Юрий построили дом в Жлобине. У нас так быстро не смогли бы накопить нужную сумму.

Супруги объездили всю Европу, хотят дальше покорять мир – попасть в Америку. И на всякий исправно подают заявки на грин-карту. За мужем Ольга хоть на край света.

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