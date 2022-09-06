Песков: Путин поедет на Донбасс 25 6.09.2022, 13:56

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Дмитрий Песков

Сроки визита очерчены туманно.

Президент России Владимир Путин посетит с визитом Донбасс. О таких планах хозяина Кремля рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Впрочем, когда именно Путин собирается поехать на временно оккупированные территории Украины - непонятно, сообщает «Главред».

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится», - сказал Песков в интервью «Известиям».

Пресс-секретарь Кремля добавил, что у России - «обширные планы по развитию Донбасса».

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