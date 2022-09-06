закрыть
6 сентября 2022, вторник, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Песков: Путин поедет на Донбасс

25
  • 6.09.2022, 13:56
  • 7,554
Песков: Путин поедет на Донбасс
Дмитрий Песков

Сроки визита очерчены туманно.

Президент России Владимир Путин посетит с визитом Донбасс. О таких планах хозяина Кремля рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Впрочем, когда именно Путин собирается поехать на временно оккупированные территории Украины - непонятно, сообщает «Главред».

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится», - сказал Песков в интервью «Известиям».

Пресс-секретарь Кремля добавил, что у России - «обширные планы по развитию Донбасса».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик