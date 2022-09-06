Экскурсоводов и гидов-переводчиков будут аттестовывать 2 6.09.2022, 14:07

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Иначе их не допустят к работе.

«Правительство» 2 сентября приняло постановление № 582 «Об экскурсионном обслуживании», сообщается на Национальном правовом-интернет портале. Документ утвердил порядок прохождения профессиональной аттестации и порядок формирования и ведения реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также порядок аттестации аудиогидов.

Согласно положению, аттестация проводится для проверки знаний претендентов и умения применять их при проведении экскурсий. Для организации и проведения аттестации, приостановления срока действия свидетельства или аннулирования свидетельства по каждому случаю будет создаваться аттестационная комиссия.

Чтобы пройти аттестацию, нужно постоянно проживать в Беларуси, иметь полное высшее, среднее специальное образование или неполное высшее (не менее трех курсов бакалавриата). Аттестация будет проходить в форме экзамена и состоять из двух частей: компьютерного тестирования и устного собеседования.

Чтобы компьютерное тестирование засчитали, экскурсоводу или гиду нужно ответить правильно минимум на 60 процентов от общего количества вопросов. С устным экзаменом сложнее: претендент должен предоставить комиссии тексты и технологические карты экскурсий по заявленным им темам. Успешным прохождение экзамена считается, если человек знает методику и технику проведения экскурсий, а представленные им тексты и технологические карты экскурсий являются актуальными.

Когда экскурсовод проходит аттестацию, ему выдают свидетельство, перечень тем экскурсий и бейдж. Срок действия этих документов составляет пять лет.

Аттестацию аудиогидов будет проводить Министерство спорта и туризма или уполномоченная им госорганизация. Ведомство будет оценивать голосовое сопровождение текста аудиогида, его текст, оформление схемы маршрута аудиогида и фото- и видеоизображения, если они предусмотрены.

Что касается Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, который предусматривает положение совмина, его формирует и ведет Министерство спорта и туризма или уполномоченная им госорганизация. В реестре предусмотрены открытая и закрытая части.

В открытую часть включаются личные и контактные данные экскурсовода или гида-переводчика, информация о владении иностранным языком, номер и срок действия свидетельства об аттестации и перечень тем экскурсий, по которым пройдена аттестация. В закрытой также будут содержаться учетный номер записи в Национальном реестре, дата рождения, гражданство, пол, адрес места жительства, место работы, должность, образование.

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