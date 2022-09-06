В Курской области РФ прогремели десятки взрывов 10 6.09.2022, 14:17

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Российские власти устроили истерику.

В России заявили о десятках прилетов в Курской области. В них традиционно обвинили Украину.

По версии местных властей, под «обстрелом со стороны Украины» оказался поселок Теткино и расположенное там агропредприятие. Об этом пишут кремлевские пропагандистские СМИ, передает obozrevatel.com.

Пропагандисты цитируют заявление губернатора Курской области Романа Старовойта, заявившего, что «поселок Теткино в Курской области снова попал под обстрел со стороны Украины».

«На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен», — заявил российский чиновник.

Позже Старовойт обнародовал обещанные «подробности».

«Сообщаю подробности об обстреле в Глушковском районе. Основной удар пришелся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский». Она расположена на стыке двух населённых пунктов — Тёткино и Попово-Лежачи. Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения", – заявил губернатор Курской области.

По его словам, в результате «удара Украины» никто не пострадал.

«Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня. Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. В жилом секторе посёлков, к счастью, на этот раз существенных повреждений нет», – написал он.

Он также показал фото с места «обстрела ВСУ».

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