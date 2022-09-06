ВСУ ликвидировали на Каховской переправе постоянного участника парадов на Красной площади 9 6.09.2022, 14:19

7,126

Известный офицер РФ пытался перевезти технику на другой берег Днепра.

От парадов на Красной площади в Москве – до «груза-200» на оккупированной Херсонщине: ВСУ «демилитаризировали» командира гаубично-самоходной артиллерийской батареи ВС РФ, капитана Алексея Литвинова.

Об этом сообщают расследователи проекта InformNapalm со ссылкой на российские СМИ.

Так, в газете «Маяк Дельты» (Камызякский район Астраханской области россии) появилась статья о том, что 30 августа в Новой Каховке в ходе «специальной военной операции» погиб уроженец города Камызяка Алексей Литвинов, который имел звание капитана и проходил службу в воинской части 73966 Московской области.

Судя по дате и месту гибели, предполагают, что капитана вместе с его подразделением накрыли ВСУ на переправе вблизи Каховской ГЭС при попытке перевозки техники на другой берег Днепра.

Сообщается, что в/ч 73966 – это 147-й гвардейский самоходный артиллерийский полк, который был постоянным участником парадов на Красной площади в Москве. После аннексии Крымского полуострова Россией полк получил название «Симферопольский», а замполиты полка активно участвовали в зомбировании украинских детей и молодежи в Крыму.

Напомним, жители оккупированной Новой Каховки в Херсонской области ночью слышали серию взрывов: предварительно, известно об ударах ВСУ по скоплению техники россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».