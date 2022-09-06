Учительница из Витебска оформила кредиты на крупную сумму и отдала деньги мошенникам 1 6.09.2022, 14:18

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Аферисты представились работниками несуществующей «Белорусской ассоциации банков».

Несколько дней витебчанка держала связь с аферистами, которые уговорили ее поучаствовать в «операции по поимке мошенников». Женщина лишилась около Br18,5 тыс., которые специально на эти цели взяла в кредит. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома, пишет «АиФ».

События разворачивались в последних числах августа. Мошенники связались с 49-летней учительницей из областного центра по мессенджеру и представились работниками несуществующей организации - Белорусской ассоциации банков. Незнакомый голос сообщил: на имя женщины якобы взяли несколько кредитов. Чтобы вернуть средства и взять с поличным злоумышленников, ей нужно было оформить дополнительные займы. Учительницу напугали тем, что в случае разглашения информации или отказа от сотрудничества ее привлекут к ответственности.

В нескольких банках женщина взяла кредиты почти на Br18,5 тыс. и перевела их аферистам. «Сумма ущерба могла бы оказаться еще больше, если бы одно из финансовых учреждений не отказало в оформлении займа, - пояснили в УВД. - Только перечислив средства, пострадавшая поняла, что стала жертвой обмана, и пришла в милицию. По факту возбуждено уголовное дело».

Теперь доверчивой витебчанке предстоит выплатить кредиты и проценты по ним. Отмечается, что педагог знала о существовании подобной схемы мошенничества и не раз предостерегала от общения с незнакомцами своих учеников.

С начала года в Витебской области от действий телефонных мошенников пострадали около 30 человек, общая сумма ущерба достигла Br50 тыс. Нынешний факт стал самым крупным. В двух других случаях жителей северного региона обманули на Br10 тыс. и Br8 тыс.

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