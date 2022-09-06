Белорусские банки подключат к китайскому аналогу SWIFT 1 6.09.2022, 14:27

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Кроме того, Минск будет возвращать Китаю долларовые кредиты в юанях.

Белорусские банки подключатся к китайскому аналогу SWIFT. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков, информация об этом появилась в телеграм-канале правительства. По его словам, также в Беларуси будут активно внедрять международную платежную систему UnionPay.

«Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT», — пояснил Николай Снопков.

Напомним, ранее из-за западных санкций некоторые белорусские банки отключили от SWIFT.

Беларусь также будет рассчитываться за китайские долларовые кредиты в юанях, также заявил Николай Снопков. «Один из основополагающих элементов сотрудничества с Китаем сейчас — это финансы. Тут работа идет очень активно и позитивно. Мы переходим в наших платежах по долгам на юани», — уточнил первый вице-премьер.

По словам Николая Снопкова, в складывающейся ситуации эта валюта для Беларуси является комфортной.

Первый вице-премьер также сообщил, что белорусское сальдо в торговле с Китаем увеличилось почти на 700 млн долларов по итогам января-июля этого года. «Для нас очень важно с учетом потерь преференциальных рынков, это Европейский союз и Украина», — уточнил Николай Снопков.

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