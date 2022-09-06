«Берут даже ржавое старье за неплохие деньги» 1 6.09.2022, 14:30

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Россияне из-за санкций массово скупают в Беларуси подержанные европейские авто.

На рынке подержанных автомобилей в Беларуси не падают цены, а в некоторых случаях даже растут. «Флагшток» выяснил, что этому способствует большой спрос со стороны россиян, которые приезжают в Беларусь, в том числе Гомель, за европейскими авто с пробегом.

График изменения цены на вторичном рынке в случайном объявлении. В течении июля–августа автомобиль 8-летний Гольф в Гомеле подорожал на 800 $ (источник: av.by)

Гомельский предприниматель, который занимается перепродажей подержанных авто, рассказал, что цены на них как минимум не падают, а в некоторых случаях и растут. Дело в том, что услугами «перекупов» стали массово пользоваться российские «коллеги».

«После ведения санкций против РФ там возник дефицит не только европейских, американских авто, но и запчастей к ним. Ведь очень многие имеют такие машины и не хотят от них отказываться, переходить на их отечественный автопром. Поэтому к нам приезжают и часто берут даже ржавое старье за неплохие деньги — ради запчастей, чтобы пополнять разборки», — объяснил «перекуп».

Благодаря возникшей ситуации, беларусы, которые релоцировались в страны Евросоюза, могут выгодно обновить автопарк. С журналистами поделился историей один из релокантов, который сейчас живет в Польше. Недавно он добавил своей машине 6 лет жизни, не потеряв ничего в цене:

«Уезжал из Беларуси на своем любимом Volkswagen Passat — он уже старенький, 2006 года выпуска, местами ржавый, салон немного убитый. Но сама модель очень нравится, и посмотрел, что могу в Польше купить такой же, но новее, примерно за 5 тысяч евро. Решил съездить в Беларусь и там продать свой Passat, чтобы выручить хоть сколько».

Перед этим мужчина зашел на сайт объявлений и удивился — такие же машины как у него, продаются в Беларуси за те же 5 тысяч евро:

«Подал объявление с ценой 5200 евро — и тут же мне посыпались сообщения от перекупов. Обещали забрать прямо сейчас и не глядя, правда, сразу сбрасывали цену на тысячу. А назавтра позвонил покупатель, который согласился ровно на 5 тыс. евро».

Беларус съездил на родину, успешно оформил сделку и по возвращению в Польшу купил за вырученные деньги Passat 2012 года выпуска:

«Пригнали из Германии, очень ухоженный. Я доволен: остался с любимой моделью и прибавил ей 6 лет жизни, ничего не потратив».

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