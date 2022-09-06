Ученые расшифровали древнейшую «книгу» Европы 320 года до нашей эры 6.09.2022, 14:39

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Папирус является ключом к пониманию древней европейской философии и литературы.

Папирус Дервени считается старейшей разборчивой рукописью в Европе, которая существует до сих пор. Это древнегреческий свиток папируса времен правления Филиппа II Македонского, скорее всего, между 340 и 320 годами до нашей эры. Папирус Дервени был внесен в Международный реестр «Память мира» как старейшая «книга» Европы по решению Международного консультативного комитета программы ЮНЕСКО «Память мира».

Открытие дает новую информацию о древней философии до Сократа и было провозглашено «наиболее значительным новым свидетельством о греческой философии и религии, появившимся со времен Ренессанса». Об этом пишет Аrkeonews (перевод — lenta.ua).

История открытия и расшифровки текста, известного как «Самая древняя книга Европы», почти так же интересна, как и содержащаяся в нем информация. Папирус был сильно обуглен, когда его случайно обнаружили в Дервени (недалеко от Фессалоники), Греция, в 1962 году. Только в 2006 году текст был расшифрован, и аллегорические комментарии и древние религиозные учения, содержащиеся в нем, были раскрыты, что вызвало больше вопросов и споров.

Он был обнаружен в 1962 году во время строительных работ недалеко от Дервени, примерно в 10 километрах от Салоников, недалеко от крошечного древнего поселения под названием Лете. В ходе раскопок были обнаружены так называемые «гробницы Дервени», все, кроме одной, не разграбленные. Обугленный свиток был обнаружен на плитах, покрывавших гробницу Дервени А, вместе с другими остатками кремации усопшего.

Папирус Дервени датируется периодом между 350 и 320 годами до нашей эры. Однако текст, содержащийся внутри, мог относиться к V веку до нашей эры. Автор документа неизвестен, хотя некоторые ученые предлагают в качестве возможных кандидатов Евтифрона из Проспальты, Диагора из Мелоса и Стесимброта из Тасоса.

Работа представляет собой философский трактат о природе богов, космогонии, теории души и природе религиозных ритуалов. По мнению ЮНЕСКО, текст имеет глобальное значение, поскольку отражает общечеловеческие ценности, такие как потребность объяснять мир, желание принадлежать к человеческому обществу с известными правилами и агония перед концом жизни.

«Папирус Дервени имеет огромное значение не только для изучения греческой религии и философии, являющейся основой западной философской мысли, но и потому, что он служит доказательством ранней датировки орфических поэм, предлагающих своеобразную версию досократовской философов», — говорит ЮНЕСКО о папирусе.

По мнению ЮНЕСКО, Папирус Дервени, первая книга западной традиции, имеет глобальное влияние и отражает общечеловеческие ценности, которые включают, но не ограничиваются потребностью в объяснении Вселенной и жизни в целом, желанием принадлежать сообщества и смириться со смертью.

Папирус Дервени теперь имеет в общей сложности 26 столбцов после того, как еще четыре столбца были расшифрованы благодаря технологии.

Текст описан Центром эллинистических исследований Гарвардского университета следующим образом: «Эсхатологическое учение богомола; содержание разделено между религиозными наставлениями о жертвоприношениях богам и душам и аллегорическим комментарием к теологической поэме, приписываемой Орфею. Мировоззрение автора философское, отображающее, в частности, физическую систему, близкую системам Анаксагора, атомистов и Диогена Аполлонийского. Особенно интересен его аллегорический метод толкования, часто напоминающий игривую мысленную и этимологическую акробатику Сократа, как это видно из платоновского «Кратила».

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