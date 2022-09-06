В России нарастает напряженность между Путиным, Герасимовым и Шойгу 4 6.09.2022, 14:38

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Появилось видео «неловкого момента».

Во вторник, 6 сентября, кремлевская пропаганда обнародовала видео с военных учений Восток-2022 с участием российского диктатора Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы генштаба Валерия Герасимова.

На опубликованных кадрах представители кремлевского режима без какого-либо энтузиазма наблюдают за ходом маневров, пытаясь изобразить заинтересованность происходящим, сообщает nv.ua.

В свою очередь пользователи соцсетей обратили внимание на царившую в помещении напряженность.

Meanwhile in east Siberia

"Vostok2022" Drills

Bored bc empty matchfield?! pic.twitter.com/nYrwFrOdnz — C4H10FO2P (@markito0171) September 6, 2022

Усевшись в свое кресло, Путин, будто не зная чем себя занять, сначала начал играть с ручкой, а потом решил развлечь себя биноклем.

В свою очередь Герасимов всячески пытался обратить на себя внимание главы Кремля, однако тот ничего ему не отвечал, и только кивал.

Еще более неловкая ситуация вышла с Шойгу, которого Путин и вовсе игнорировал. При этом глава минобороны РФ пытался установить с ним зрительный контакт, однако также безуспешно.

Объяснением такого поведения может быть недовольство Путина ходом войны в Украине.

О том, что глава Минобороны РФ попал в немилость, стало известно в конце августа.

Согласно данным британской разведки, в настоящее время он отстранен от руководства войсками, а глава Кремля получает сведения о ситуации на фронте от непосредственного командования, поскольку больше не доверяет отчетам Шойгу о «достижениях» российских войск в Украине.

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