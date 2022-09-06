Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона

Британская королева приняла отставку Бориса Джонсона1
- 6.09.2022, 14:47
Политик официально ушел с поста премьер-министра страны.
Королева Британии Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона. Теперь он официально ушел с поста премьер-министра страны.
Об этом сообщает Sky News.
Тем временем Букингемский дворец подтвердил, что королева приняла отставку Джонсона, после чего он покинул шотландский замок Балморал после встречи с королевой, куда уже прибыла Лиз Трасс на ее формальное утверждение главой правительства страны.
Напомним, сегодня Борис Джонсон обратился к Британии со своей прощальной речью перед передачей должности Лиз Трасс. В ходе которой он заверил, его преемница сделает все возможное для победы над энергетическим шантажом Путина.
Добавим, вчера, 5 сентября, в Великобритании избрали нового премьер-министра страны. Ею стала действующая глава МИД Британии Лиз Трасс, а уже сегодня королева Елизавета II утвердит ее назначение.