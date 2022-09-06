Оккупантов возьмут в огненный мешок: для армии РФ готовят «котел» на Харьковщине 1 6.09.2022, 15:01

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Украинские военные заблокировали изюмскую группировку врага.

В Харьковской области российским оккупантам приходится несладко, и далее для них ситуация ухудшится еще больше. Одного-двух месяцев должно хватить на то, чтобы «разобраться» с этой группировкой.

Как рассказал военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, изюмская группировка РФ пытается наступать на юг в сторону Славянска, но Вооруженные силы Украины не дают им двигаться. Движение к западу также нейтрализуется украинскими военными, поэтому за последние недели оккупанты особо не продвинулись, передает «Апостроф TV».

«Движение из Балаклеи также нейтрализуется. ВСУ разбивают мосты и логистику вокруг этой группировки оккупантов, которая потенциально может оказаться в котле. Переправы в районе Купянска разбиты. Склады там уже разрушены, поэтому группировка в Изюме будет браться в огненный мешок. ВСУ давят на них с южных позиций. За последние пару дней освободили поселок Озерное», - рассказал он.

«Командование РФ остыло к Славянску и Краматорску, потому что движение с севера остановлено ВСУ, а другие направления (река Северский Донец) проблемны для наступления. С юга Славянск прикрывает Бахмут. Оккупанты, увеличив в два раза количество войск, не могут там добиться успеха. В настоящее время этим городам в первую очередь угрожают именно артобстрелы», - констатировал полковник ВСУ в запасе.

Ситуация в Харьковской области

5 сентября в Генштабе ВСУ рассказали, что в результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что президент РФ Владимир Путин, возможно, дал команду российским войскам оккупировать Харьков. По мнению специалистов, захватчики в Балаклее и Великой Камышевахе могут строить плацдарм для дальнейшего наступления на город.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя ситуацию с угрозой наступления России на Харьков, сказала, что ВСУ рассматривают любые дальнейшие сценарии агрессии врага. По словам, Маляр, в рамках подготовки к таким вариантам развития событий создаются резервы и строятся фортификационные сооружения.

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