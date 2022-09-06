Племянник Дудаева рассказал, куда могут «назначить» Кадырова 6.09.2022, 15:20

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С такой должности в РФ есть только два пути.

Главарь Чечни Рамзан Кадыров, лично пообещавший Путину убить Зеленского, может либо пойти на повышение, либо на тот свет.

Об этом в эфире «Апостроф TV» сказал Муса Таипов, племянник Джохара Дудаева, член президиума правительства временно оккупированного Россией Чеченской Республики Ичкерия и представитель ЧРИ во Франции.

«Относительно недавних заявлений Кадырова, что он как будто намерен покинуть пост председателя Чечни. На самом деле политическая система в РФ такова, что с такой должности можно пойти только на повышение с гарантиями безопасности или на тот свет. Других вариантов увольнения с такой должности не существует.

Кадыров делает такие заявления, потому что на уровне Кремля идет дискуссия по поводу его перевода в федеральные структуры. Это может быть Росгвардия, Минобороны РФ. К примеру, экс-президент Ингушетии Евкуров стал замминистра обороны. Думаю, что Кадырова могут перевести в такую силовую структуру федерального значения», – считает Таипов.

По его мнению, если Кадырова назначат на руководящий пост, сопротивления генералов не будет.

«Они могут быть против только у себя на кухне, но выступать против кадровых решений, принятых в Кремле, они не будут. Никого же не удивило там, как Шойгу из лейтенанта стал генералом. Он даже в армии срочную службу не служил. На каждого генерала есть компромат, особисты собирают материалы на каждого. Поэтому раскола не будет. Раскол может быть, если что-то станет с Путиным. Тогда крысы начнут есть друг друга, но пока есть этот «главный вертикал», все будут молчать», - сказал Таипов.

Еще один возможный вариант – Кадырова могут отправить на «руководящую должность» на оккупированных территориях Украины.

«Очень удобная кандидатура. Если провалится, то станет стрелочником, на которого все свалят. Если справится, то у него будет возможность продемонстрировать собственную эффективность и пользу для высшего руководства РФ», - отметил Таипов.

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