Посетитель топором разгромил кофейню в минском ТЦ «Метрополь» 11 6.09.2022, 15:41

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Топор в торговый центр он пронес в рюкзаке.

О странном инциденте, произошедшем сегодня в районе 14 часов, сообщил Onlíner один из читателей. По словам минчанина, в торговом центре «Метрополь» (Немига, 5) неизвестный молодой человек изрубил топором кофейню: «Кофейня расположена на втором этаже здания. Как и из-за чего случился этот инцидент, я не знаю. Увидел только, что молодой парень, лет 16 лежит на полу (его скрутил ОМОН). В здании много милиции».

Насколько известно читателю, бариста, работавший в кофейне, не пострадал.

— Нападавший почему-то был босой. Рядом с ним находился его брат, который всячески его успокаивал. Отмечу, что топор, с которым он пришел, очень большой, — уточнил посетитель ТЦ.

— Здание работает, посетителей пускают, с этим никаких проблем. Единственное необычное: на втором этаже, возле кофейни, находятся сотрудники Следственного комитета, — сообщил еще один читатель.

Важно отметить, что витрина и другие стеклянные поверхности в кофейне не пострадали. Под горячую руку с топором попали только стулья. Сейчас на месте проводятся следственные действия, опрашиваются свидетели.

— Парень совсем молодой, не знаю, под чем-то он был или в здравом уме так действовал, — рассказывает бариста Герман, на глазах которого все и произошло.

— Я обратил внимание на какой-то странный звук, доносящийся со стороны кофейни, а потом увидел парня, который усердно, целенаправленно бил топором по стульям, — рассказывает Денис, свидетель произошедшего. — Тогда мы забрали свои вещи и стали спускаться на первый этаж, чтобы сообщить охране об этом.

Ситуация, конечно, стрессовая. После «Европы» (имеется в виду нападение Влада Казакевича, который в 2016 году пришел в ТЦ с бензопилой. — Прим.) непонятно, чем это могло обернуться. Один парень вообще подумал, что кто-то пустил в ход «травмат» — такой звук был.

Видимо, этот парень пронес топор в рюкзаке. А потом спустился на второй этаж с третьего, причем был босиком. В целом он был какой-то странный и дерганый.

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