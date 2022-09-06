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ВСУ используют на фронте новейшую систему «Буревій»

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  • 6.09.2022, 17:07
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ВСУ используют на фронте новейшую систему «Буревій»

Как она работает и чем лучше советских «Ураганов».

Украинские войска активно используют на фронте новейшую реактивную систему залпового огня «Буревій», которая фактически полностью заменила советские «Ураганы». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций Украины.

Украинские военные рассказали о преимуществах отечественной системы над советской.

Так, по словам бойцов, установка оснащается чешскими шасси Tatra с бронированной кабиной. Таким образом, бойцы во время выполнения боевых задач находятся в большей безопасности, нежели экипаж советских «Ураганов».

Установка имеет специальные «лапы», которые опускаются в грунт. Эта функция влияет на увеличение точности стрельбы и стабильности машины.

- Ракетная часть новая, отечественная, вместе с системой наведения. К ней добавлена современная цифровая система управления огнем, позволяющая получать координаты целей. Последнее имеет огромное значение, так как позволяет в разы снизить время от момента выхода на позицию до начала огня, фактически - до нескольких минут, - отметили в ВСУ.

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