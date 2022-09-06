Лиз Трасс официально возглавила правительство Британии

Лиз Трасс официально возглавила правительство Британии5
- 6.09.2022, 16:08
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Королева официально попросила ее сформировать новое правительство.
Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sky News.
Встреча Трасс с королевой вопреки традиции состоялась не в Букингемском дворце, а в Шотландии, где королева находится в отпуске.
После церемонии Трасс вернется на Даунинг-стрит, чтобы начать формирование правительства. Трасс является 15-м премьер-министром при Елизавете II. Первым был Уинстон Черчилль.