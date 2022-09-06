В Минске ограничат движение транспорта в эти выходные 11 6.09.2022, 16:16

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Где нельзя будет ездить и парковаться?

Во время празднования Дня города в Минске 10 и 11 сентября ограничат движение транспорта. Об этом сообщили представители ГУВД Мингорисполкома, пишет zerkalo.io.

Ограничения дорожного движения начнутся 10 сентября. У Дворца спорта с 12.00 до 15.00 будет ограничено движение по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте. Кроме того, с 20.00 до 11.00 будет запрещена остановка и стоянка, а также частично ограничено движение по улице Кирова на участке от улицы Ленина до улицы Володарского.

11 сентября будет ограничено движение, в том числе общественного транспорта, по всей дистанции Минского полумарафона: Кирова — Свердлова — проспект Независимости — площадь Победы, в том числе на кольцевой развязке, — Коммунистической — Куйбышева — Янки Купалы — Сторожевской — проспекту Машерова — Победителей — улицы Ленина.

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