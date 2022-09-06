В Бердянске взорвалась машина оккупационного «коменданта» 10 6.09.2022, 16:35

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Он тяжело ранен.

В Бердянске после взрыва автомобиля госпитализирован с тяжелыми ранениями назначенный оккупантами так называемый «комендант города» Артем Бардин. Об этом сообщает liga.net со ссылкой н российские пропагандистские медиа.

Российские источники сообщают, что после взрыва автомобиля Бардина произошла перестрелка, о результатах которой известно только то, что как минимум один человек находится в больнице.

При этом официальные каналы оккупационной российской администрации Бердянска пишут, что в больнице в тяжелом состоянии находится сам Бардин.

Они также публикуют фотографии сгоревшей машины.

Российские паблики также распространяют видео горящей машины, которая напоминает изображенную на фотографиях.

Согласно публично доступной информации, Бардин был назначен «военным комендантом» Бердянска сразу вскоре после начала оккупации города. Русская служба BBC публиковала его приказ от 21 апреля о назначении «заместителей мэра».

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