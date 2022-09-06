Стали известны подробности аварии с белорусским автобусом в Польше 2 6.09.2022, 17:30

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Полиция рассказала о пострадавших и в каком состоянии был водитель.

Утром 6 сентября в польской деревне Петровино белорусский автобус вылетел с дороги и врезался в дерево. О состоянии пассажиров и водителей «Белсату» рассказали в уездном управлении полиции в Миньске Мазовецком.

«В автобусе ехало 45 пассажиров и два водителя. Водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего автобус перевернулся, – прокомментировала происшествие Эльжбета Загурска из уездного управления полиции в Миньске Мазовецком. – 39 человек отвезли в ближайшие больницы. Среди них не было никого с тяжелыми повреждениями, их жизни ничто не угрожало».

Остальные 6 пассажиров пересели в другой автобус и поехали дальше. Водитель был трезвым, сейчас он находится в полиции, с ним будут вестись следственные действия, чтобы выяснить, что привело к аварии.

Авария произошла в 70 км от Варшавы, между городами Миньск-Мазовецкий (Mińsk Mazowiecki) и Седльце (Siedlce). Автобус следовал из Варшавы в Седльце и по неизвестным причинам съехал с трассы в кювет.

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