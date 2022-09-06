Еврокомиссия утвердила прекращение упрощенного визового соглашения с РФ 10 6.09.2022, 17:43

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Россия не должна иметь права на упрощение визового режима до тех пор, пока ведет войну против Украины.

Европейская комиссия поддержала приостановку упрощенного визового режима для всех граждан РФ. Теперь решение должен утвердить Европейский Совет.

Как сообщает glavred.info со ссылкой на пресс-служба Еврокомиссии, такие меры необходимо ввести, поскольку Россия не должна иметь права на упрощение визового режима до тех пор, пока она ведет свою агрессивную войну против Украины.

- Это означает, что российские граждане больше не будут пользоваться привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы, - детализируют в ЕК.

В случае утверждения приостановки упрощенного визового режима:

- Визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро.

- Время обработки документов будет увеличено (стандартный срок, в течение которого консульства должны принять решение по заявлению о выдаче визы, увеличится с 10 до 15 дней. Этот срок может быть продлен максимум до 45 дней).

- Будут действовать жесткие правила при выдаче многократных шенгенских виз.

- При этом в ведомстве отмечают, что для утверждения приостановки упрощенного визового режима с Россией Европейский Совет должен поддержать соответствующее предложение Еврокомиссии.

Когда вступят визовые ограничения

Новые визовые ограничения должны вступить в силу 12 сентября, сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Стоит заметить, что ЕС согласовал упрощенный визовый режим с Россией еще в 2007 году. 25 февраля 2022 года его действие было приостановлено в отношении российских чиновников.

Сейчас же Евросоюз планирует, чтобы упрощенный визовый режим со страной-агрессором был приостановлен полностью.

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