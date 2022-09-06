На Донетчине ВСУ уничтожили новейший броневик Росгвардии «Патруль» 5 6.09.2022, 17:48

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Техника была уничтожена вместе с экипажем.

Украинские десантники точным ударом уничтожили новейшую технику оккупантов-бронемашину Росгвардии «Патруль».

Об этом сообщили в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам военных, по вражеской цели отработало отдельное гаубичное артиллерийское подразделение ДШВ. После точного удара «новейшая» техника россиян была уничтожена вместе с экипажем.

«Пылает современный бронеавтомобиль Росгвардии РФ «Патруль» в Донецкой области. Машину оккупантов заметили наши аэроразведчики. Передали координаты цели артиллеристам ДШВ и дальше – дело техники. Определили цель, навелись... и техника вместе с оккупантами превратилась в пепелище», – говорится в сообщении.

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