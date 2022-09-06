На белорусской границе ввели новое правило 4 6.09.2022, 17:56

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Из-за попыток некоторых автомобилистов протиснуться случались драки.

В августе ситуация на границе с Польшей была довольно напряженной (очереди по 2000 легковушек с ожиданием в 60-100 часов). Из-за попыток некоторых автомобилистов протиснуться случались скандалы, даже потасовки. В сентябре, с началом учебного года, количество желающих выехать сократилось, пишет «Блог Гродно».

На днях гродненская милиция сообщила, что ее сотрудники начали наводить порядок в зоне ожидания электронной очереди на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Берестовица». Ищут тех, кто занимался продажей мест в очереди и штрафуют.

Напомним, электронная очередь в зоне ожидания ведется исключительно по регистрационным номерам машин. При въезде на стоянку номер считывается автоматически и заносится в систему, при этом марка машины не фиксируется. По регистрационным номерам авто вызывают на границу.

Новые правила в зоне ожидания

С 1 сентября принято решение изменить правила нахождения машин в зоне ожидания электронной очереди на границе. Как сообщили в «Белтаможсервис», если транспортное средство покинет зону ожидания до вызова в пункт пропуска, его место в электронной очереди будет автоматически аннулировано.

Новые правила вынуждают водителей даже при очень медленной очереди все время оставаться на стоянке. В дни, когда очередь в Польшу растягивалась на 40-100 часов, путешественники могли уезжать домой или на ночлег в гостиницы или, например, в Гродно. Сейчас их лишили такой возможности. Комнат для ночлега, кафе с горячими обедами на территории стоянки в зоне ожидания у пункта пропуска «Берестовица» нет.

На 14:45 вторника, 6 сентября, в электронной очереди у пункта пропуска «Берестовица» въезда в Польшу не было легковых авто.

Напомним, что ситуация с очередями в сторону Польши была критической в последние полторы недели августа. Сначала время ожидания въезда в Польшу по живой очереди составляло не менее двух суток, затем увеличилось вдвое и приблизилось к 113 часам. Число легковушек в живой очереди выросло с 600 во вторник до 1200 в воскресенье. Также отдельная очередь возникла среди водителей, купивших платную бронь, – им приходилось ждать по 10-12 часов, а число машин доходило до сотни.

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