Работник колхоза в Дрибинском районе переливал в канистру бензин и загорелся 4 6.09.2022, 18:08

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Мужчину доставили в больницу с ожогами 35% поверхности тела.

В Дрибинском районе работник колхоза переливал в канистру бензин и загорелся. Подробности случившегося рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Сообщается, что в ходе проверки, которая была проведена Дрибинским районным отделом Следственного комитета, должностное лицо одной из сельхозорганизаций переливало бензин из металлического ведра в полимерную канистру при помощи лейки.

— Произошло воспламенение бензина, в результате которого на мужчине загорелась одежда, — рассказали в ведомстве.

В ГКСЭ добавили, что сотрудники предприятия смогли оперативно ликвидировать пожар. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу с термическими ожогами I, II, III, IV степеней 35% поверхности тела: шеи, лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. По данным ведомства, данные ожоги относятся к тяжким телесным повреждениям.

Была проведена пожарно-техническая экспертиза, которая позволила установить причину пожара.

— Непосредственной причиной пожара стало воздействие разряда статического электричества на газовоздушную смесь паров бензина с воздухом, - пояснил в ГКСЭ.

И уточнили, что появлению разряда статистического электричества предшествует процесс электризации — накопления электрического заряда при повседневной деятельности человека на предметах одежды, в технологических процессах, при переливании легковоспламеняющихся жидкостей, которые являются диэлектриками и способны накапливать заряд статического электричества.

По информации ГКСЭ, судебные эксперты смогли установить нарушение требований пожарной безопасности, которое взаимосвязано с причиной пожара.

— В момент происшествия при работе с бензином не предприняты меры по недопущению образования статического электричества, — заметили в ведомстве.

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