В «Новой Боровой» во время ливня утонула Skoda Rapid 4 6.09.2022, 18:22

3,828

Хозяйка попросила компенсацию у застройщика.

Погожий летний день, 3 июля 2022 года. Воскресенье. Кто-то выехал на природу, остальные наслаждаются выходным праздничным днем в городе. Тепло, +26, по небу туда-сюда снуют серые косяки — облачно. После обеда к «Новой Боровой» подступили тучи, пошел дождь. «Ну дождь и дождь, бывает», — подумали многие и отвернулись от окна. То, что произошло в следующие полчаса, здесь будут вспоминать еще долго.

Удобная парковка под окнами

С Анной журналисты «Онлайнера» встретились на улице Небесной, возле двух высоток «Кедрового квартала».

— Видите, здесь все размечено, это именно парковка, установлен знак. На ней и стояла моя машина, на втором месте от начала, — показывает девушка.

Действительно, обозначенная парковка, удобная, прямо под окнами. Даже в будний день здесь есть свободные места, а уж летом в выходные, когда все уезжают на дачу, и подавно. Рядом, к слову, замечаем ливневку.

15 минут, когда пришла вода

— Я оставила свою Skoda Rapid по всем правилам. Был обычный день, никаких предупреждений, никаких метеорологических опасностей я не видела. Подошли обычные тучки, пошел небольшой дождь. Потом он перерос в большой, начался ливень. И в течение 15 минут воды налило с нуля и по колено, — продолжает собеседница.

Накануне этого в прогнозе погоды можно было найти предупреждение синоптиков: «Местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с». Но местами — это слишком абстрактно, да и что может натворить даже сильный ливень в современном районе?

Вот видео из «Новой Боровой» в тот день.

А вот запись, которую журналистам прислал один из читателей. Тот самый участок улицы Небесной. Видно и место подтопления, и ту самую Skoda.

«Взяла ковшик и стала вычерпывать воду»

Насколько можно судить, мест с наиболее серьезными подтоплениями было несколько: в начале улицы Авиационной, возле школы, в конце этой же улицы, в районе кварталов «Квартал-парк» и «Нескучный сад», а также здесь, на улице Небесной, в районе высоток «Кедрового квартала».

— Затопило участок проезжей части длиной метров 150, вода доходила до велодорожки, — говорит Анна. — Когда я пришла к машине, то беспроблемно открыть ее уже не было шансов, вода была слишком высоко. Поблизости находились другие автомобили. Кому-то повезло, кто-то успел убежать. Какие-то авто просто повыше моего. Мне убегать было поздно. Впрочем, возможно, на тот момент это было даже хорошо. Я в итоге машину не трогала, не заводила. И после всего произошедшего она еще оправилась, хотя это, конечно, относительно.

Девушка признает, что подсознательно ей все же хотелось открыть дверь, чтобы попытаться уехать в более сухое место, до которого, казалось, рукой подать. Она растерянно смотрела по сторонам, размышляя, как быть, и заметила в окне человека, который активно жестикулировал, показывая тем самым, что машину трогать ни в коем случае нельзя. Анна прислушалась.

— Короче, я вернулась домой, так как ничего сделать не могла. Ждала, глядела сверху на все это. Вода уходила в течение полутора часов. При том что дождь закончился довольно быстро, — продолжает она. — Народ стал выходить на улицу. Лужа была настолько гигантская, что дети в ней купались, плавали. Вокруг машины тоже все бегали, прыгали, заглядывали внутрь — развлекуха! Очень, конечно, неприятно было на все это смотреть.

Хозяйка белой Skoda пришла к машине, когда стало поспокойнее и уровень воды снизился.

— Открыла дверь, взяла ковшик и стала вычерпывать воду. Тем же самым занимались владельцы некоторых других автомобилей поблизости, — говорит девушка.

Можно ли было спасти машину?

Анне не повезло. Если бы автомобиль стоял на парковке на другой стороне улицы или если бы он был припаркован метров на 200 левее или правее, последствия наверняка были бы не такие серьезные.

— Почему я не спасла машину? А что, покупая квартиру в «Новой Боровой», нам нужно быть дома 24 на 7, в полной боевой готовности, чтобы в случае чего бежать на улицу и спасать свои автомобили? Люди могут быть не дома, они могут быть чем-то заняты, не смотреть в окно, в конце концов. Когда я смогла выйти, было слишком поздно, — отмечает собеседница.

10 дней на СТО и чек на 4000 рублей

В конце того дня девушка уже совершенно точно знала, что ни при каких обстоятельствах заводить автомобиль нельзя. Вечером что-либо предпринимать было уже поздно, а утром в понедельник она уже звонила официальному дилеру. Вскоре прибыл эвакуатор. Машину погрузили и увезли на станцию на 10 дней.

— У меня Skoda Rapid 2020 года выпуска, максимальная комплектация, турбомотор, DSG — кайф! Если бы покупала машину сейчас, я бы снова ее выбрала, она стоит своих денег. Вдвойне обидно, что все это произошло! — огорчается Анна.

Теперь Skoda стоит на другой парковке, несмотря на то, что удобные места под окнами свободны.

Легко ли привести в порядок автомобиль после подтопления?

— Воды было много. Авто сушили, снимали сиденья, обшивку, приводили все в порядок. Основная проблема была в том, что оказалась повреждена коробка передач, в частности селектор КПП. Включали режим Drive — машина не ехала. Селектор сам по себе стоил практически 2000 рублей. Всего же я потратила 4000 — и это самый минимум. У меня есть список действий, которые завод-изготовитель рекомендует выполнить дилеру в случае затопления. Там два с половиной листа. Если все это сделать, поменять все, что нужно поменять, — я попадаю на стоимость новой машины, — говорит хозяйка Skoda.

«Была хорошая двухлетняя машина, а теперь — сплошная проблема»

Девушка добавила, что после случившегося дилер Skoda снял машину с гарантии со всеми вытекающими последствиями. И это еще не все плохие новости.

— Коробка передач периодически выдает ошибки, она работает в аварийном режиме. Когда это происходит, мощность двигателя снижается, автомобиль едет со скоростью 20 км/ч. Чтобы как-то ускориться, приходится адски газовать. Может, это и можно вылечить, если поменять всю КПП, но по стоимости выйдет очень дорого. Вообще, на словах мне порекомендовали поскорее от машины избавляться. Потому что по-хорошему нужно до бесконечности ей заниматься, и даже после этого всегда будет существовать риск, что в любой момент что-то может случиться. Вот только за сколько я ее продам? Обманывать потенциального покупателя я не стану — так и скажу, что была затоплена. Кому нужна «утопленница»? Разумеется, практически никому, соответственно, продать ее будет крайне сложно. Ну разве что за три копейки. И что взамен? Короче говоря, была хорошая двухлетняя машина, а теперь — сплошная проблема. И ведь она всего лишь постояла на парковке в «Новой Боровой», — переживает Анна.

С иронией девушка вспоминает, что вскоре после ливня более старые машины, стоявшие неподалеку от ее Skoda, завелись и поехали.

— Черный дым идет из трубы, но они продолжают ездить. Видимо, когда электроники мало, автомобилю в принципе эта вода по барабану. А для новой машины это чревато, — отмечает собеседница.

Также остается лишь сокрушаться из-за того, что на автомобиль не было оформлено каско.

Попытка добиться компенсации

Получив на руки все документы и чеки от дилера, Анна попыталась добиться компенсации за произошедшее. Первым делом она обратилась к председателю товарищества собственников.

— Председатель мне ответила, что это не компетенция товарищества, оно занимается хозяйственными вопросами. Порекомендовала съездить в офис «А-100», поговорить с руководством компании, — говорит девушка.

В итоге хозяйка Skoda написала в адрес застройщика письменное обращение, описав ситуацию.

— Все видели, что случилось в этом году, и ведь в 2019-м было ровно то же самое. Насколько я понимаю, это какие-то ошибки в проектировании. Как можно было так построить улицу, проложить дорогу, чтобы во время дождя здесь собиралась вся вода? — задается вопросом Анна.

В установленное законодательством время ей пришел ответ.

— Если в двух словах — мы не виноваты, денег не дадим. Честно говоря, я думала, что мне пойдут навстречу. Я понимаю, что в произошедшем не только вина застройщика. Тут и дорожные службы, и проектировщики — большая цепочка виновных. Но ведь не для всех репутация — это пустое слово. «А-100» продолжает застраивать «Новую Боровую», продолжает продавать здесь квартиры, — разочарована собеседница.

Судя по всему, ей придется смириться с ситуацией: потерей 4000 рублей и, что даже больнее, потерей ликвидности ее автомобиля.

— Судиться с дорожниками, с госорганизацией я не вижу смысла, — вздыхает девушка. — Да и любой суд — это те же траты в первую очередь. У меня не осталось вариантов. Теперь я просто хочу предупредить людей.

Тот самый ответ «А-100»

В официальном ответе, который наша читательница получила от застройщика, указано, что дождевая канализация «Новой Боровой» интегрирована в коллекторы, расположенные в районе улиц Гинтовта и Шафарнянской, которые в свою очередь подключены к магистральному коллектору «Дражня» 1977 года постройки.

«Как видим, основная часть канализации от места подключения сети „Новой Боровой” и далее по течению эксплуатируется с 70-х годов прошлого столетия. Согласно полученной нами от КУП „Горремливнесток” информации, в виду большой площади водосбора и его загруженности возможны подтопления в период выпадения ливневых дождей», — указано в ответе «А-100».

Подчеркивается также, что система ливневой канализации «Новой Боровой», в том числе дождеприемных колодцев и трубопроводов, разрабатывалась и строилась по современным нормам.

В ответе указывается и то, что многое зависит от регулярности обслуживания всей сети и что на обозначенном участке улицы Небесной этим занимается «Ремавтодор Первомайского района».

Отсюда вывод: «Вина застройщика в произошедшем подтоплении и основания для возмещения стоимости ремонта отсутствуют».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».