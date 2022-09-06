закрыть
6 сентября 2022, вторник, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский провел заседание Ставки

7
  • 6.09.2022, 18:31
  • 1,552
Зеленский провел заседание Ставки

Военные доложили об успехах в уничтожении российских ракетных складов, баз и штабов.

В среду, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Военные доложили главе государства об успехах в уничтожении российских ракетных складов, баз и штабов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Во время заседания Зеленскому рассказали об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских оккупантов. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника, говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек. Отправляя солдат воевать на Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан РФ, добавил Залужный.

На заседании присутствовали: главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик