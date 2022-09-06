Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти 6.09.2022, 18:59

Но есть нюанс.

Индия готова рассмотреть присоединение к потолку цен на российскую нефть, если будут обеспечены поставки из альтернативных стран — Ирана или Венесуэлы. Об этом Economic Times сообщили индийские чиновники, знакомые с позицией правительства по нефтяному вопросу.

Страны G7 на прошлой неделе достигли договоренности о введении лимита цен на нефть из России, при превышении которого будет запрещено страхование ее морских перевозок.

Китай отказался присоединяться к этому механизму и от лица официального представителя МИДа Мао Нин призвал к «диалогу» ради стабилизации энергетических рынков. Индия также ответила отказом делегации американских чиновников, которые посещали Нью-Дели в конце августа, заявив, что для сделки нужен более широкий консенсус

Но на деле позиция Индии заключается в том, что «потолок цен» возможен, если обеспечить альтернативу российскому сырью, пояснили один из источников ET.

«Можно говорить о «потолке», когда иранские или венесуэльские поставки появятся на рынке», — сказал он. Россия, напомним, пригрозила прекратить экспорт нефти в страны, которые присоединятся к лимиту на ее стоимость

С начала войны в Украине Индия в 30 раз увеличила закупки российской нефти, спасая нефтяников от бойкота, объявленного европейскими клиентами. Если в январе на индийский рынок из РФ уходило лишь 30 тысяч баррелей в день, то в начале июня поставки достигли рекордных 840 тысяч баррелей.

В августе на фоне визита американских чиновников, призывавших Индию не нарушать введенные против России санкции, экспорт начал резко падать: в начале месяца это было 960 тысяч баррелей в сутки, а на последней неделе - уже лишь 540 тысяч (-44%).

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