«Я знаю — будущее принадлежит нам» 3 6.09.2022, 19:10

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Александр Францкевич

Сильное последнее слово Александра Францкевича.

Телеграм-канал «Революционное действие» опубликовал сильное последнее слово политзаключенного Александра Францкевича, которого лукашенковский суд сегодня приговорил к 17 годам заключения строгого режима. Из него следует, что несмотря на два года изоляции, Францкевич хорошо ориентируется в происходящем в Беларуси и мире, поддерживает Украину и верит в победу.

– Скажу честно, у меня изначально было другое последнее слово. Оно было написано в другом контексте, можно сказать, в другой стране. Те жертвы, принесенные во имя единоличной власти в 2020-м году меркнут теперь на фоне военных преступлений, в которых Лукашенко стал соучастником. Если арестовывала меня политическая полиция авторитарного государства, то судит меня уже военно-гражданская администрация Белорусского округа.

Но несмотря на всю жесткость, все наглое вранье, агрессивное невежество, несмотря на огромное количество бессмысленного насилия, я знаю — время крепких хозяйственников и собирателей земель ушло.

Это знают даже те, кто по инерции или из страха выполняют все распоряжения, указы и задачи. История переворачивает страницу и в новой главе этот мрачный период найдет свою заслуживающую того оценку.

Те же, кого вынудили уехать, кого судят и прессуют в колониях, те, кто на фронте воюет с имперским безумцем — они будут определять будущее Беларуси. Решать проблемы, накопленные за десятилетия безответственного и самодурного правления.

Единственное, о чем жалею, что не приложил больше сил, больше стараний, чтобы эти стены рухнули. Не сделал больше для того, чтобы Россия в конце концов была разрушена. Не был в Киеве тогда, когда русский военный корабль пошел в определенном направлении, а киевляне остановили орду, возомнившую себя непобедимой.

Я знаю и верю — вместо тоталитаризма, власти хамов и циников, вместо безраздельного господства немногих над большинством, мы увидим воплощение прямой демократии и подлинного народовластия. Не где-то далеко, а тут, у нас, в Беларуси.

Я знаю — будущее принадлежит нам. Жыве Беларусь и Слава Украине!

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