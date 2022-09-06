Цена на газ в Европе снизилась 4 6.09.2022, 19:32

4,846

Газ подешевел на 13%.

Цена на газ в Европе опустилась ниже $2220 за 1 тыс. м³. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE) за 6 сентября.

Цены падают из-за заявлений о высоких запасах газа в странах Европейского союза, отметило Reuters.

Аналитики, с которыми общалось агенство, считают, что улучшение показателей запасов снизило «риски, связанные с поставками газа».

Несмотря на то, что сокращение объемов прокачки газа по «Северному потоку» произошло раньше, чем ожидалось, Европа была готова «к такому повороту событий «, отметило рейтинговое агентство Fitch. По мнению его экспертов, план экономии на 15%, увеличение альтернативных поставок помогут избежать острой нехватки топлива.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».