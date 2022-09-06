закрыть
6 сентября 2022, вторник, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус разбогател более чем на 80 тысяч рублей: теперь у него проблемы

2
  • 6.09.2022, 19:42
  • 3,370
Белорус разбогател более чем на 80 тысяч рублей: теперь у него проблемы

Он брал деньги взаймы на развитие бизнеса, но не возвращал.

Житель Новогрудка разбогател нечестным способом. Он брал деньги взаймы на развитие бизнеса, но не возвращал.

Мужчина просил своих знакомых оформить на себя кредиты — обещал выполнять обязательства по ним, но этого не делал. Более того, установлено, что для мужчины его знакомые приобретали технику и сдавали ее в ломбард. Также оказалось, что он оставлял расписки с обещанием вернуть одолженное (расписки нашли следователи при обыске), но документы никак не помогли кредиторам.

Потерпевшими уже признаны 11 человек, одолживших своему общему знакомому более 80 тыс. рублей. Следователи полагают, что таких людей может быть больше, пишет БелТА. Действия жителя Новогрудка квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Готовность отстаивать демократию
Готовность отстаивать демократию Леонид Невзлин
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО
Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО Наталья Радина
Осторожно, дети!
Осторожно, дети! Ирина Халип
Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик