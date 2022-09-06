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Белорусам не нужно будет платить за разрешение на перепланировку квартиры

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  • 6.09.2022, 19:53
  • 3,076
Белорусам не нужно будет платить за разрешение на перепланировку квартиры

И за некоторые другие админпроцедуры тоже.

Лукашенко откорректировал указ № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». Документ предусматривает изменение более 300 административных процедур с учетом практики их осуществления, а также изменений законодательства, пишет пресс-служба Лукашенко.

К примеру, после вступления в силу корректировок не будет взиматься плата за разрешение перепланировки жилого помещения, согласование самовольного переустройства, перевод жилого помещения в нежилое. Кроме того будут сокращены сроки выполнения процедур, связанных с выдачей иностранцам разрешений на постоянное проживание в Беларуси.

Также закрепляются новые административные процедуры. Например, выдача свидетельств о присвоении квалификации судебного эксперта, решения о представлении бесплатно одной попытки экстракорпорального оплодотворения.

В соответствии с указом администрация индустриального парка «Великий камень» не будет больше продлевать срок действия разрешения на открытие представительств иностранной организации на территории парка. Такое разрешение будет выдаваться бессрочно.

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