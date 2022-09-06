Шольц: Германия может поставлять Украине артиллерию и системы ПВО 6 6.09.2022, 20:02

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Олаф Шольц

Он также считает, что необходимо разделить нагрузку по поставкам оружия между странами ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в случае оказания военной помощи Украине «определённое разделение труда имеет смысл». Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeinen.

По словам Шольца, Германия могла бы взять на себя поставки противовоздушной обороны и артиллерии.

На вопрос, почему Германия до сих пор не поставила ни боевых танков, ни боевых самолётов, канцлер ответил: «Мы поддерживаем Украину всем, что ей нужно для самообороны».

«Германия месяцами поставляет тяжелое вооружение Украине – например, зенитные самоходные установки Gepard, реактивные системы залпового огня, Panzerhaubitze 2000… Как канцлер, я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможными такие поставки», – сказал он.

Шольц напомнил, что поставки реактивных систем залпового огня он согласовывал с президентом США Джо Байденом.

Он также подчеркнул, что Германия и ее союзники поддерживают усилия Украины по защите своей территориальной целостности, и Киев не примет «никакого продиктованного Россией мира», как и Германия.

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