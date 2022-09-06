Трасс произнесла свою первую речь на посту премьера Великобритании 6.09.2022, 20:29

1,698

Лиз Трасс

Премьер сделала ряд обещаний.

Во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании. Она вспомнила о войне России против Украины.

Заявление Трасс приводит The Guardian.

В частности, она пообещала развить экономику Британии при помощи понижения налогов и ряда реформ.

«Я снижу налоги, чтобы вознаградить тяжелый труд и стимулировать рост и инвестиции под руководством бизнеса. Я буду проводить реформы в рамках своей миссии, чтобы Соединенное Королевство работало, строилось и росло», — отметила премьер.

При этом Трасс заявила, что она будет работать над борьбой с энергетическим кризисом.

«Я займусь решением энергетического кризиса, вызванного путинской войной. На этой неделе я приму меры, чтобы разобраться со счетами за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение», — подчеркнула Трасс.

Также новоизбранный премьер Британии пообещала улучшить сферу здравоохранения Британии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».