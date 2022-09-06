Оккупанты под конвоем вернули гауляйтера Мелитополя в город, но он вновь сбежал 1 6.09.2022, 20:42

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Он просился руководить на удаленке.

Коллаборанта и «главу» оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого после бегства в Крым россияне вернули в Мелитополь под конвоем, но он снова исчез. Об этом 6 сентября в эфире телемарафона «FreeДОМ» сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«После его отъезда его вернули под конвоем на 1 сентября, чтобы он показался, что жив-здоров. После этого он опять пропал. На сегодняшний день его нахождение на территории Мелитополе не замечено, не видно. Он давно просился руководить на удаленке, по всей видимости, ему это где-то разрешили, но в любой удобный момент, когда это только будет нужно, под конвоем его в очередной раз привезут и будут показывать как обезьянку на пляже», – сказал Федоров.

По его словам, Балицкий – это «не человек, принимающий какие-то решения, а лицо, которым торгуют враги».

Федоров отметил, что в дальнейшем у Балицкого есть всего два варианта: украинский суд, по приговору которого он отсидит 12-15 лет за коллаборацию и измену родине, либо «зачистка» российских спецслужб как «ненужного и использованного».

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