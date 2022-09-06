В Украине окончательно запретили пророссийскую Партию Шария 5 6.09.2022, 21:03

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Анатолий Шарий

Партию обвиняют в дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы «Партия Шария» и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине, сообщает 6 сентября в Telegram пресс-служба СБУ.

Отмечается, что такое решение суд принял сегодня в рамках ответного реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности и на основании указа Президента и решения СНБО.

Причинами для запрета партии стали материалы СБУ о причастности лидера и ведущих функционеров Партии Шария к дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, отметили в спецслужбе.

Кроме того, суд согласился с доводами СБУ о причастности Партии Шария к попыткам подрыва государственной безопасности Украины, пропаганде войны и насилия в условиях военной агрессии РФ и к распространению антиукраинской пропаганды относительно изменения конституционного строя насильственным путем, нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

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