В Пуховичском районе оштрафовали заблудившегося грибника 2 6.09.2022, 21:05

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Его искали лесники и МЧС.

В Пуховичском районе нашли заблудившегося в лесу грибника. После спасения мужчине выписали штраф, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Мужчина отправился в лес на «тихую охоту» и заблудился. Выбраться из леса мужчине помогли работники МЧС и местного лесничества.

После спасения грибнику выписали штраф за нарушение запрета на посещение лесов.

По данным на 6 сентября, посещение лесов запрещено практически во всех районах Беларуси. В Гродненском и Новогрудском районах — посещение ограничено, в Браславском и Мядельском — разрешено.

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