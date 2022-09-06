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В Пуховичском районе оштрафовали заблудившегося грибника

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  • 6.09.2022, 21:05
  • 4,324
В Пуховичском районе оштрафовали заблудившегося грибника

Его искали лесники и МЧС.

В Пуховичском районе нашли заблудившегося в лесу грибника. После спасения мужчине выписали штраф, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

Мужчина отправился в лес на «тихую охоту» и заблудился. Выбраться из леса мужчине помогли работники МЧС и местного лесничества.

После спасения грибнику выписали штраф за нарушение запрета на посещение лесов.

По данным на 6 сентября, посещение лесов запрещено практически во всех районах Беларуси. В Гродненском и Новогрудском районах — посещение ограничено, в Браславском и Мядельском — разрешено.

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