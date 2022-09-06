В Пуховичском районе оштрафовали заблудившегося грибника

В Пуховичском районе оштрафовали заблудившегося грибника2
- 6.09.2022, 21:05
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Его искали лесники и МЧС.
В Пуховичском районе нашли заблудившегося в лесу грибника. После спасения мужчине выписали штраф, сообщает пресс-служба Минлесхоза.
Мужчина отправился в лес на «тихую охоту» и заблудился. Выбраться из леса мужчине помогли работники МЧС и местного лесничества.
После спасения грибнику выписали штраф за нарушение запрета на посещение лесов.
По данным на 6 сентября, посещение лесов запрещено практически во всех районах Беларуси. В Гродненском и Новогрудском районах — посещение ограничено, в Браславском и Мядельском — разрешено.