После «жеста доброй воли» российская пропаганда создала новый мем

После «жеста доброй воли» российская пропаганда создала новый мем11
- 6.09.2022, 21:15
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Мем появился в связи с наступлением украинских воинов.
Российская пропаганда, описывая ситуацию на фронте в связи с наступлением украинских воинов, породила новый мем вроде предыдущего «жест доброй воли» - «нет никакой паники».
На появление этой формулировки в большинстве российских пропагандистских ресурсов обратил внимание журналист Владислав Бовсуновский, передает Цензор.НЕТ.
«После «жеста доброй воли» появился новый мем — нет никакой паники!» - написал он и обнародовал скриншоты с сообщениями российских пропагандистов.
Напомним, «жест доброй воли» стал мемом после того, как Минобороны РФ использовало эту фразу, чтобы описать побег с украинского острова Змеиный из-за сокрушительных ударов украинских войск.