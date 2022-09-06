После «жеста доброй воли» российская пропаганда создала новый мем 11 6.09.2022, 21:15

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иллюстрационное фото

Мем появился в связи с наступлением украинских воинов.

Российская пропаганда, описывая ситуацию на фронте в связи с наступлением украинских воинов, породила новый мем вроде предыдущего «жест доброй воли» - «нет никакой паники».

На появление этой формулировки в большинстве российских пропагандистских ресурсов обратил внимание журналист Владислав Бовсуновский, передает Цензор.НЕТ.

«После «жеста доброй воли» появился новый мем — нет никакой паники!» - написал он и обнародовал скриншоты с сообщениями российских пропагандистов.

Напомним, «жест доброй воли» стал мемом после того, как Минобороны РФ использовало эту фразу, чтобы описать побег с украинского острова Змеиный из-за сокрушительных ударов украинских войск.

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