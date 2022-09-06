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Литва вручила ноту протеста представителю посольства Беларуси

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  • 6.09.2022, 21:28
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Литва вручила ноту протеста представителю посольства Беларуси

Лукашистов обвиняют в порче забора на границе.

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения защитного забора на границе.

Об этом говорится в заявлении литовского ведомства.

В министерстве заявили, что белорусские чиновники также способствуют повреждению барьера и проникновению нелегальных мигрантов.

В МИД отмечают, что подобные действия белорусских официальных лиц расцениваются как провокация и являются грубым нарушением литовско-белорусского договора о правовом режиме государственной границы.

«Литва строго требует от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа Литва завершила строительство ограждения на границе с Беларусью для защиты от нелегальной миграции.

На участках протяженностью около 502 км установлен физический барьер – ограждение и колючая проволока.

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