Литва вручила ноту протеста представителю посольства Беларуси 5 6.09.2022, 21:28

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Лукашистов обвиняют в порче забора на границе.

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения защитного забора на границе.

Об этом говорится в заявлении литовского ведомства.

В министерстве заявили, что белорусские чиновники также способствуют повреждению барьера и проникновению нелегальных мигрантов.

В МИД отмечают, что подобные действия белорусских официальных лиц расцениваются как провокация и являются грубым нарушением литовско-белорусского договора о правовом режиме государственной границы.

«Литва строго требует от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа Литва завершила строительство ограждения на границе с Беларусью для защиты от нелегальной миграции.

На участках протяженностью около 502 км установлен физический барьер – ограждение и колючая проволока.

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