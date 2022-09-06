Рыбак из Бреста выловил сома размером с самого себя
- 6.09.2022, 21:51
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Фотофакт.
Брестчанин выловил сома весом 22 килограмма. Фотографию трофея опубликовал портал «Брест Онлайн».
Место рыбалки мужчина не раскрыл, но отметил, что ловил с лодки. Судя по фотографии рыба оказалась размером с рыбака. По признанию брестчанина, борьба за трофейный улов длилась 40 минут.
Отметим, что в Беларуси ловили сомов и намного крупнее. В 2013 году гомельчанин выловил рыбу весом 62 килограмма и 185 сантиметров в длину.