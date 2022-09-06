Bloomberg: Отказ Европы от российских нефти и газа ударит по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок 6.09.2022, 22:01

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РФ уже сталкивается с последствиями санкционной политики.

Россия может столкнуться с длительной и глубокой рецессией из-за американских и европейских санкций, которые будут только усиливаться. Об этом 5 сентября написало Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет, который был подготовлен для закрытой встречи высших должностных лиц РФ 30 августа.

Редакция Bloomberg имела возможность ознакомиться с копией документа.

В докладе описываются три сценария развития российской экономики. В двух из них прогнозируют, что в следующем году спад экономики ускорится, а ее уровень вернется на довоенные показатели "только в конце десятилетия или позже". Все варианты развития событий предусматривают усиление санкционной политики Запада, кроме того, ожидается, что к ограничениям «присоединятся все больше стран». Если Европа откажется от российских нефти и газа, Кремль не сможет обеспечивать свой собственный рынок, говорится в документе. В частности, полное прекращение поставок газа в Европу обойдется России в $6,6 млрд в год в виде недополученных налоговых поступлений.

Как сказано в докладе, РФ уже сталкивается с последствиями санкционной политики. В частности, по оценкам отчета, до 200 тыс. IT-специалистов могут покинуть страну к 2025 году, что «является первым официальным прогнозом увеличения утечки мозгов», отметило Bloomberg. Кроме того, отчет предупреждает о «снижении объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов: от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева».

В отчете аналитики призывают власть внедрить меры по «поддержке экономики и дальнейшему ослаблению воздействия ограничений». В таком случае экономика сможет восстановиться до довоенного уровня в 2024 году.

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