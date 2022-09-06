Правительство в Латвии вернуло обязательную военную службу 6.09.2022, 22:16

В 2023 году состоятся две волны призыва.

Кабинет министров Латвии одобрил введение обязательной военной службы для мужчин и добровольной для женщин.

Об этом сообщает LSM.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в 2023 году состоятся две волны призыва. На службу планируют призвать 1000 латвийцев в возрасте от 18 до 27 лет.

«Первый призыв, в январе, будет происходить еще на добровольной основе, тогда как июльский станет обязательным», — заявил министр.

Теперь планируется разработать необходимые законопроекты для закрепления обязательной военной службы. Срок службы составит 11 месяцев включительно с месяцем отпуска, на выходные призывники смогут ехать домой.

Можно будет выбрать четыре варианта службы: общая военная служба, служба в национальной гвардии 20 дней в год в течение пяти лет, курс командира подразделения в университете, альтернативная военная служба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».