На рейсах «Белавиа» в Стамбул, Сочи и Ереван сократилось время полета 1 6.09.2022, 22:38

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Авиакомпания получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань.

Авиакомпания «Белавиа» объявила о сокращении времени полетов по некоторым направлениям. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Belavia получила разрешение от Росавиации летать на юг через Волгоград и Астрахань (ранее маршрут пролегал через Казахстан). Что это значит для пассажиров? Благодаря сокращению территории облета, время в пути на некоторых рейсах уменьшилось», — говорится в сообщении.

Так, время полета из Минска в Стамбул сократится на 45 минут, из Минска в Сочи — на 25 минут, а из Минска в Ереван — на 30 минут. Обратные рейсы стали короче в среднем на 15 минут.

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