В Пентагоне подтвердили просьбу РФ к КНДР о поставках боеприпасов

В Пентагоне подтвердили просьбу РФ к КНДР о поставках боеприпасов5
- 6.09.2022, 22:57
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Это свидетельствует о проблемах с запасами вооружения у оккупантов.
Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставках боеприпасов. Это свидетельствует о проблемах с запасами вооружения у оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера, которое приводит CNN.
«Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставках боеприпасов. Это демонстрирует и является показательным для ситуации, в которой оказалась Россия в плане логистики и возможностей поддержания жизнедеятельности в связи с Украиной», — подчеркнул Райдер.
Он отметил, что, по оценкам Пентагона, у России существуют проблемы со снабжением и логистикой и ее обращение к Северной Корее только доказывает этот факт.