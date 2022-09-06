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В Пентагоне подтвердили просьбу РФ к КНДР о поставках боеприпасов

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  • 6.09.2022, 22:57
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В Пентагоне подтвердили просьбу РФ к КНДР о поставках боеприпасов

Это свидетельствует о проблемах с запасами вооружения у оккупантов.

Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставках боеприпасов. Это свидетельствует о проблемах с запасами вооружения у оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пэта Райдера, которое приводит CNN.

«Россия обратилась к Северной Корее с просьбой о поставках боеприпасов. Это демонстрирует и является показательным для ситуации, в которой оказалась Россия в плане логистики и возможностей поддержания жизнедеятельности в связи с Украиной», — подчеркнул Райдер.

Он отметил, что, по оценкам Пентагона, у России существуют проблемы со снабжением и логистикой и ее обращение к Северной Корее только доказывает этот факт.

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