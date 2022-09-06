До +20°С ожидается в Беларуси 7 сентября 6.09.2022, 23:11

Преимущественно без осадков.

Преимущественно без осадков и до плюс 20 градусов ожидается в Беларуси 7 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 7 сентября, ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь утром и днем по северу Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до плюс 7 градусов. Местами прогнозируются ночные заморозки от 0 до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем достигнет 12-18 градусов тепла. По югу страны воздух прогреется до 20 градусов.

Белгидромет также предупредил, что с 7 по 9 сентября на большей части территории Гомельской и Минской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости). В связи с этим в стране объявлен красный уровень опасности.

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